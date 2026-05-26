Donna presa a pugni in faccia dal fidanzato durante una lite | per il 20enne scatta l' ammonimento

Durante una lite, un giovane di 20 anni ha colpito con un pugno in faccia la compagna. L’episodio si è verificato ad Ancona, dove le forze dell’ordine sono intervenute. Il Questore ha emesso un ammonimento nei confronti del ragazzo, ritenendolo responsabile di comportamenti maltrattanti nei confronti della partner. La misura è stata adottata per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi.

ANCONA - Un pugno al volto durante una lite con la compagna. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha ammonito un 20enne, ritenuto responsabile di condotte maltrattanti ai danni della partner.Ritenendo i fatti riconducibili a un contesto di violenza domestica, il Questore Capocasa ha emesso nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Picchia donne e bambini in strada: quartiere terrorizzato - Vita in diretta 06/02/2026

Notizie e thread social correlati

«Io, aggredita dagli ultras del Venezia sul vaporetto: presa per il collo e a pugni in faccia. Poi inseguita con il mio fidanzato»Una donna ha raccontato di essere stata aggredita da alcuni ultras del Venezia mentre si trovava su un vaporetto a Venezia.

Sondrio, donna si separa dal marito e il collega di lavoro inizia a perseguitarla: scatta l'ammonimentoA Sondrio, una donna che aveva recentemente concluso la separazione dal marito ha subito comportamenti molesti da parte di un collega di lavoro.

Temi più discussi: Lite in strada, 47enne picchiata da uno sconosciuto vicino alla stazione di Bergamo; Pugni in faccia agli infermieri in ospedale a Oderzo: l’aggressore finisce in manette; Aggredita e rapinata a due passi da via Roma, 36enne finisce in ospedale; Violenta lite in casa davanti ai figli: donna ferita a calci e pugni, arrestato 25enne nel Comasco.

Roma, donna presa a pugni e poi accoltellata dal compagno: fratture multiple e 40 giorni di prognosiROMA - Ancora violenza nella Capitale. Una donna romana di 50 anni è stata ferita a coltellate e presa a pugni in casa ieri sera poco prima delle 18, in via G. Maggi. La donna è stata trovata ferita e ... ilmessaggero.it

Donna accoltellata e presa a pugni: è grave. Il compagno arrestato per tentato omicidioUna donna di 50 anni è stata aggredita brutalmente in casa mercoledì sera poco prima delle 18 nel quartiere Tor Pignattara di Roma. Colpita a coltellate e a pugni, è stata trasportata d’urgenza in ... leggo.it