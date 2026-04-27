Sondrio donna si separa dal marito e il collega di lavoro inizia a perseguitarla | scatta l' ammonimento

A Sondrio, una donna che aveva recentemente concluso la separazione dal marito ha subito comportamenti molesti da parte di un collega di lavoro. La Polizia di Stato ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 37 anni, marocchino, per atti persecutori e molestie nei confronti della donna. La misura preventiva è stata adottata in seguito alle segnalazioni della vittima.

È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni residente nella provincia di Como, accusato di condotte persecutorie e molestie nei confronti di una collega di lavoro. Il provvedimento, adottato dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato disposto per prevenire ulteriori episodi di violenza di genere e tutelare la vittima. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura di prevenzione è stata adottata al termine di un’attività istruttoria approfondita, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla Polizia Postale – Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Questura di Sondrio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sondrio, donna si separa dal marito e il collega di lavoro inizia a perseguitarla: scatta l'ammonimento Notizie correlate Sondrio, donna minacciata e perseguitata dall'ex compagno, cos'è un ammonimentoDue provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti uomini residenti in provincia di Sondrio, accusati di... "Mi vendicherò", scatta l'ammonimento del questore al marito con la pistola a salve nel cassettoIl Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria conferma il provvedimento: "misura di prevenzione con funzione dissuasiva" Minacce con una pistola,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Spia, pedina e molesta una collega: 37enne ammonito dal Questore; Spia, pedina e molesta una collega: 37enne comasco ammonito dal questore di Sondrio; Lei lo aiuta ma lui inizia a perseguitarla: ammonito. Tele Sondrio News - facebook.com facebook