Io aggredita dagli ultras del Venezia sul vaporetto | presa per il collo e a pugni in faccia Poi inseguita con il mio fidanzato

Una donna ha raccontato di essere stata aggredita da alcuni ultras del Venezia mentre si trovava su un vaporetto a Venezia. Secondo la sua testimonianza, è stata afferrata per i capelli, che le sono stati strappati, e colpita con pugni sugli zigomi. Ha anche riferito di essere stata presa per il collo e sollevata da terra. La donna ha inoltre dichiarato che, assieme al suo fidanzato, è stata inseguita dopo l'aggressione.

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VENEZIA - «Mi hanno tirato così tanto i capelli da avermi strappato diverse ciocche dalla cute; sono stata presa a pugni in faccia sugli zigomi, presa per il collo, alzata da terra e gettata sul pavimento, calciata finché scendevo dal vaporetto, inseguita». A raccontare l’aggressione subita al termine della partita Venezia-Palermo su un vaporetto è la veneziana D.V. «Subito dopo il match io e il mio fidanzato siamo saliti sul battello della linea notturna del 5.2 a San Marco, imbarcadero D – racconta la vittima –. A bordo, dove eravamo schiacciati come sardine, eravamo circondati da ultras del Venezia che saltavano, urlavano i cori della squadra e spingevano così tanto che la barca continuava ad oscillare da una parte all’altra».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Io, aggredita dagli ultras del Venezia sul vaporetto: presa per il collo e a pugni in faccia. Poi inseguita con il mio fidanzato» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STOP ALLA TRASFERTA PER I TIFOSI DEL VENEZIA NEL DERBY CONTRO IL PADOVA | 12/11/2025 Notizie correlate Aggredita per un parcheggio: donna strattonata per i capelli e presa per il colloPerugia, 3 maggio 2026 – Aggredita per un parcheggio davanti al Santa Maria della Misericordia. Leggi anche: Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente