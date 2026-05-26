Donna morta in via Imperatore Federico | Il Comune sistemi tutti gli attraversamenti pedonali

Notizia in breve

Una donna è deceduta in via Imperatore Federico. Si chiede al Comune di intervenire per sistemare tutti gli attraversamenti pedonali lungo la strada, con un'attenzione speciale al tratto vicino a Villa Amarù. La richiesta arriva dopo l’incidente che ha portato alla morte della donna, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sulle modalità degli interventi.