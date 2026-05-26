Donna morta in via Imperatore Federico | Il Comune sistemi tutti gli attraversamenti pedonali
Una donna è deceduta in via Imperatore Federico. Si chiede al Comune di intervenire per sistemare tutti gli attraversamenti pedonali lungo la strada, con un'attenzione speciale al tratto vicino a Villa Amarù. La richiesta arriva dopo l’incidente che ha portato alla morte della donna, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sulle modalità degli interventi.
“Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali lungo tutta via Imperatore Federico, con particolare attenzione al tratto nei pressi di Villa Amarù”. Lo chiedono Tiziana D’Alessandro, componente della commissione consiliare Urbanistica, mobilità e traffico e Germana Canzoneri, componente della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Troppi incidenti, il Comune mette in sicurezza gli attraversamenti pedonaliIl Comune di San Giorgio in Bosco ha comunicato che sono in corso lavori per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla strada...
Incidente in via Imperatore Federico, investita mentre attraversa col suo cagnolino: morta una donnaQuesta mattina, intorno alle 7, in via Imperatore Federico, una donna è stata investita mentre attraversava la strada con il suo cagnolino.
Temi più discussi: Incidente in via Imperatore Federico, investita mentre attraversa col suo cagnolino: morta una donna; Travolta da un'auto in via Imperatore Federico a Palermo, muore una donna di 54 anni; Donna investita a Palermo in via Imperatore Federico, muore in ospedale; Avvocata travolta mentre attraversa la strada, muore a 54 anni.
Incidente in via Imperatore Federico, investita mentre attraversa col suo cagnolino: morta una donna ift.tt/U8PCkx1 x.com
PALERMO - Laura Catania di 54 anni è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto. La 54enne è stata trasportata d'urge facebook
Tragedia in via Imperatore Federico, donna investita e uccisa mentre passeggia il caneTragico incidente fra auto e pedone a Palermo nella centrale in via Imperatore Federico. Una donna di 54 anni è stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada. Un […] ... blogsicilia.it
Investita a Palermo mentre portava a passeggio il caneUna donna di 54 anni, Laura Catania, è morta dopo essere stata investita da una automobile, mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La donna stava passeggiando col cane. In ... rainews.it