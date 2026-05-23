Incidente in via Imperatore Federico investita mentre attraversa col suo cagnolino | morta una donna

Notizia in breve

Questa mattina, intorno alle 7, in via Imperatore Federico, una donna è stata investita mentre attraversava la strada con il suo cagnolino. L'incidente è avvenuto all'altezza di Villa Amarù. La donna è stata sbalzata sull'asfalto ed è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.