Incidente in via Imperatore Federico investita mentre attraversa col suo cagnolino | morta una donna

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, intorno alle 7, in via Imperatore Federico, una donna è stata investita mentre attraversava la strada con il suo cagnolino. L'incidente è avvenuto all'altezza di Villa Amarù. La donna è stata sbalzata sull'asfalto ed è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

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Tragico incidente mortale questa mattina in via Imperatore Federico, all'altezza di Villa Amarù. Intorno alle 7.30 una donna di 54 anni, Laura Catania, è stata investita da una Polo Volkswagen mentre attraversava la strada insieme al suo cagnolino. Il pedone è finito contro il parabrezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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