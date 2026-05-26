Un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver picchiato selvaggiamente una donna di 36 anni nella sua casa a Forio, Ischia. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime, con numerose ferite e traumi. L'aggressore, accusato di aver inflitto violenze fisiche, è stato fermato dai carabinieri poco dopo l'intervento. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico e si trova in rianimazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una violenta aggressione familiare ha sconvolto Ischia, dove una donna di 36 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni disperate dopo un brutale pestaggio avvenuto nella sua abitazione a Forio. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirla sarebbe stato il padre, un uomo di 58 anni poi arrestato dai carabinieri. La vittima si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata e i medici la considerano in pericolo di vita. L’allarme lanciato dopo una lite in casa. L’intervento dei carabinieri è scattato in seguito a una segnalazione che indicava una violenta discussione all’interno dell’abitazione di famiglia. Una volta arrivati sul posto, i militari si sono trovati davanti una scena drammatica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna massacrata di botte a Ischia: arrestato il padre, è in condizioni gravissime

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