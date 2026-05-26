Dondup | Achille Lauro nominato nuovo direttore creativo 

Achille Lauro è stato annunciato come nuovo direttore creativo di Dondup. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore dal marchio di moda. Lauro, noto cantante italiano, assumerà questa posizione all’interno dell’azienda. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un comunicato stampa. La nomina coinvolge la responsabilità di guidare le scelte stilistiche e creative del brand. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui progetti specifici legati alla sua nuova funzione.

Nel corso di queste ultime ore è stato reso noto da Dondup che Achille Lauro, celebre cantautore del panorama musicale italiano, sarà il nuovo direttore creativo del brand. Una notizia che va ulteriormente ad arricchire la carriera del noto artista, coronando il suo sogno di lavorare in prima linea nella moda. La data prevista del lancio della nuova capsula, firmata proprio da Lauro De Marinis, è prevista il 15 giugno 2026, con una sfilata che prenderà vita durante il concerto del cantante allo stadio San Siro. La vendita della collezione, che prenderà il nome “Erotica”, sarà limitata e distribuita soltanto in alcuni punti vendita con pochi pezzi acquistabili esclusivamente fino al 30 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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