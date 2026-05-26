Un intervento di donazione multiorgano ha permesso di prelevare e trapiantare organi a quattro pazienti in lista d’attesa. L’operazione si è svolta presso l’ospedale Lotti, offrendo a ciascuno una nuova possibilità di vita. La procedura ha coinvolto diversi organi, senza specificare quali. Nessun dettaglio sui tempi o sui tipi di trapianto, ma l’evento rappresenta un esempio di donazione efficace.

Una donazione multiorgano che ha consentito di restituire a quattro pazienti in lista d’attesa per una nuova prospettiva di vita. Tra questi un trapianto di cuore in urgenza. Il complesso processo è stato portato all’obiettivo nel blocco operatorio dell’ ospedale Lotti. Un processo innescato dalla tempestiva segnalazione del potenziale donatore da parte dell’unità operativa di terapia intensiva, diretta da Paolo Carnesecchi, al coordinamento ospedaliero per il procurement, diretto da Tamara Biscioni: così è stato possibile avviare il percorso di donazione, realizzando il progetto di fine vita di un paziente per il quale ogni tentativo terapeutico era stato esperito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione multiorgano: "L’intervento al Lotti"

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