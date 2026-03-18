Importante donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno

Nella notte di lunedì 16 marzo, all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia nel Valdarno, è stato eseguito un prelievo multiorgano e multitessuto che ha coinvolto fegato, reni, cute e cornee. L’intervento ha visto la collaborazione di medici e personale sanitario dell’ospedale, che hanno portato a termine la procedura con successo. Il gesto rappresenta un’importante iniziativa di solidarietà.

Valdarno (Arezzo), 18 marzo 2026 – Nella notte di lunedì 16 marzo all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno è stato compiuto un significativo gesto di solidarietà: è stato effettuato un prelievo multiorgano (fegato e reni) e multitessuto (cute e cornee). Un atto di grande altruismo da parte dei familiari, che hanno acconsentito alla donazione, offrendo così una concreta speranza di vita a più persone in attesa di trapianto. Il prelievo epatico è stato realizzato dall’équipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli, un team dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese è intervenuto per il prelievo di reni e cute, mentre le cornee sono state prelevate da una professionista dell’ospedale della Gruccia per essere trasmesse al Centro Conservazione Cornee "Piero Perelli" di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Importante donazione multiorgano all’ospedale del Valdarno Articoli correlati Leggi anche: Giugliano, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano: prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni All’ospedale di Giugliano donazione multiorgano: equipe da tutta Italia per l’espiantoUn espianto che ha interessato quattro diversi organi è stato eseguito all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli. Altri aggiornamenti su Importante donazione Discussioni sull' argomento Salvate diverse vite grazie alla donazione degli organi di due uomini deceduti; Tre donazioni di organi tra Pescara e L'Aquila salveranno quattordici vite. All’ospedale di Giugliano donazione multiorgano: equipe da tutta Italia per l’espiantoUn espianto che ha interessato quattro diversi organi è stato eseguito all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli ... fanpage.it Donazione multiorgano all'ospedale San Giuliano di Giugliano, équipe da tutta ItaliaLe attività di prelievo hanno interessato quattro diversi organi che sono andati a pazienti del nord, del centro e del sud ... ilroma.net Sì, abbiamo capito che donare il sangue è importante Ciò che mancava era una guida smart alla donazione. Ora ce l'hai, non tenerla solo per te! #UniPerDonare Arianna Angiolino - facebook.com facebook