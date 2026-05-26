A meno di tre settimane dal suo 80esimo compleanno, Donald Trump ha effettuato il suo terzo check-up medico in 13 mesi. L’ex presidente ha dichiarato di sentirsi bene. La visita è avvenuta in un momento in cui si parla molto del suo stato di salute, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sui risultati degli esami. Trump ha ripetuto di essere in buona forma e ha sottolineato di non avere problemi di salute.

A meno di tre settimane dal suo 80esimo compleanno, Donald Trump, il presidente più anziano ad essersi mai insediato alla guida degli Stati Uniti si sottoporrà oggi, martedì 26 maggio 2026, al terzo ciclo di controlli medici degli ultimi 13 mesi presso il Walter Reed National Military Medical Center, nei pressi di Washington D.C. L’agenda sanitaria dell’inquilino della Casa bianca, già anticipata dal suo staff all’inizio di questo mese con la rassicurante formula di rito dei “controlli medici e odontoiatrici annuali di routine nell’ambito di regolari cure preventive”, non ha fatto altro che alimentare le speculazioni, tra lividi sulle mani, caviglie gonfie e un calo nei sondaggi sulla fiducia nella lucidità del presidente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Donald Trump si sottopone al terzo checkup in 13 mesi: “Sto benissimo”

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