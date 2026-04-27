Donald Trump prima di Donald Trump | al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini

Da triesteprima.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stefano Massini è protagonista al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dopo i successi delle passate stagioni, con il nuovo spettacolo intitolato “DONALD. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man” in cui analizza Trump prima di Trump, le origini, la formazione, i successi e le.🔗 Leggi su Triesteprima.it

“Fiaba di Re Donaldo”: il nuovo racconto di Stefano Massini

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Una raccolta di contenuti

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