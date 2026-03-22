Nella prima puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 21 marzo, sono stati protagonisti alcuni momenti chiave. Opi è stato boicottato da Anna Pettinelli, mentre Angie e Simone hanno ricevuto standing ovation dai presenti. La puntata ha visto anche altri partecipanti esibirsi davanti al pubblico e alla giuria. La trasmissione è stata seguita da un vasto pubblico e ha generato discussioni sui social.

Roma, 21 marzo 2026 – Ecco le pagelle della prima puntata del Serale di Amici 25, quella andata in onda sabato 21 marzo. I giudizi sui principali protagonisti del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Una serata nella quale i concorrenti del circuito di Canto sono stati un po’ troppo bloccati dall’emozione. Caterina: voto Forse, ma forse. Con un po’ di convinzione in più, la sua sarebbe stata un’esibizione molto coinvolgente. Siamo soltanto alla prima puntata, diamole tempo. Le potenzialità ci sono. Opi: voto Molto rumore per nulla. Il caos che Anna Pettinelli ha fatto per farlo accedere al Serale lo ha posto al centro di una serie infinita di aspettative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Serale Amici 25: Opi boicottato da Anna Pettinelli. Angie e Simone da standing ovation

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