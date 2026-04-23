Il 21 aprile, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, si è tenuto un concerto del soprano Dominika Zamara accompagnata dal pianista Clipper Erickson. La stessa giornata è stata anche l’occasione per la presentazione del cortometraggio intitolato “Amor empio tiranno”. Il film è stato prodotto dal compositore Tiziano Bedetti e interpretato dalla Zamara. La serata ha riscosso grande consenso tra il pubblico presente.

NEW YORK – Il 21 aprile scorso, alle ore 18, si è tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, a Park Avenue, un applauditissimo concerto del soprano Dominika Zamara, accompagnata al pianoforte dal pianista americano Clipper Erickson. Nel corso dell’evento, che ha visto presente il direttore dell’Istituto Claudio Pagliara e una grande partecipazione di pubblico, è stato presentato il cortometraggio Amor Empio Tiranno, prodotto da Tiziano Bedetti ed interpretato dalla stessa soprano Dominika Zamara in veste di cantante ed attrice. Il video è stato girato dal regista, videomaker e sceneggiatore torinese Michele Rossi, con le musiche originali di Tiziano Bedetti presso il Castello di Aymavilles in Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Presentato a New York il cortometraggio “Amor empio tiranno”, interpretato dal soprano Dominika Zamara e prodotto dal compositore Tiziano Bedetti

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