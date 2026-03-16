Lo hanno sentito in tutti gli studi Rai Mara Venier e Teo Mammucari il caos dopo Domenica In

Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari sono stati ascoltati mentre si scambiavano battute e commenti, creando un momento di confusione che ha coinvolto anche gli studi Rai. È successo alla fine della puntata, quando i conduttori si preparavano a salutare il pubblico, ma si è verificato un episodio che ha interrotto la consueta conclusione. L’incidente ha generato discussioni tra i presenti e sui social.

Doveva essere il classico finale di puntata, con i saluti, i ringraziamenti e quell’atmosfera sospesa che spesso accompagna la chiusura di Domenica In. Invece, quanto accaduto il 15 marzo negli studi Fabrizio Frizzi avrebbe lasciato dietro le quinte un clima ben più teso di quello già percepito dai telespettatori. Perché il “sei un pirla” pronunciato da Mara Venier in diretta a Teo Mammucari, diventato subito virale, sarebbe stato soltanto il segnale più visibile di una frattura esplosa pienamente appena si sono spente le telecamere. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, subito dopo la fine della trasmissione la conduttrice avrebbe affrontato il dopo puntata con uno stato d’animo molto diverso da quello mostrato in video. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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