Domenica In tornerà con Mara Venier come conduttrice, anche se si valuta una modifica nella formula del programma. La conduttrice dovrebbe riprendere il suo ruolo nella prossima stagione, ma non sono ancora stati definiti i dettagli del nuovo format. La decisione finale sarà comunicata ufficialmente nei prossimi mesi. La trasmissione resta tra le più seguite del daytime domenicale sulla rete.

Più volte Mara Venier parla di una Domenica In corale che si aggrappi a giochi e a momenti ludici come la Domenica In di trent'anni fa, ma la verità è che quel tipo di televisione è ormai superata - a riprova di questo, il giochino che Teo Mammucari ha condotto in quest'ultima edizione di fronte all'indifferenza generale salvo poi uscire di scena senza neanche una spiegazione -. Nel mondo di oggi se il pubblico da casa vuole giocare si sintonizza, infatti, su quiz come L'eredità o La ruota della fortuna. Se accende la televisione la domenica pomeriggio è perché vuole ascoltare e approfondire qualcosa di nuovo e di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Domenica In e Mara Venier di nuovo insieme: ma serve una nuova formula (e non c'entrano i giochi)

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