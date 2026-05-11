Domenica In si prepara a cambiare volto, con Mara Venier ancora al timone. La conduttrice ha annunciato che continuerà a condurre il programma, anche se ci saranno alcune novità nel formato e nelle puntate. La trasmissione, che va in onda ogni domenica, rappresenta un appuntamento consolidato per il pubblico televisivo. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modifiche in arrivo, ma le anticipazioni sono già al centro dell’attenzione.

È diventato un appuntamento fisso quasi quanto il programma stesso, che va in onda ogni domenica pomeriggio da settembre fino agli inizi dell’estate: Mara Venier lascerà Domenica In? Ormai sono anni che la conduttrice annuncia che quella in corso sarà la sua ultima stagione, parlando di stanchezza, di voglia di dedicarsi alla famiglia, di stare più vicina al marito Nicola Carraro. Desideri comprensibili, legittimi, a cui però ogni settembre segue lo stesso epilogo: Zia Mara torna al suo posto, e Domenica In riparte con lei al timone. Anche quest’anno il copione si è ripetuto. Le indiscrezioni si sono rincorse per settimane, i nomi dei possibili sostituti sono circolati ovunque.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, svelato il futuro di Mara Venier. Ma c’è una novità in vista

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Lutto a Domenica In, le lacrime in diretta di Mara Venier

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