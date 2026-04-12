Domenica In oggi nuova puntata | da Scamarcio a Diaco gli ospiti di Mara Venier

Oggi, 12 aprile, torna in onda 'Domenica In' con una nuova puntata. Mara Venier conduce il programma, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti sono previsti interventi di alcune personalità del mondo dello spettacolo. La trasmissione inizia alle 14 e si propone di intrattenere il pubblico con interviste e approfondimenti.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi 12 aprile con 'Domenica In', il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, dalle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra cinema, spettacolo, musica e attualità, saranno tanti gli ospiti in studio: Riccardo Scamarcio interverrà per presentare il film “Alla festa della rivoluzione”, al cinema dal prossimo 16 aprile per la regia di Arnaldo Catinari. Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote della storica Moira, si racconterà tra carriera e vita privata. E poi Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “La Signora Coriandoli”, presenterà il suo nuovo romanzo “A carnevale ogni omicidio vale”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Domenica In, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti di Mara Venier(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 14. Leggi anche: Domenica In, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Mara Venier