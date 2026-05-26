Domenica 31 maggio alle 18,15 al teatro di Anghiari va in scena La Maiola

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 18:15 al teatro di Anghiari si terrà lo spettacolo “La Maiola”, rappresentazione di 400 anni di processo a una strega valtiberina. La messa in scena ripercorre gli eventi storici legati al caso giudiziario avvenuto nel XVI secolo. La rappresentazione è dedicata a questa vicenda giudiziaria che ebbe luogo nella zona. L’ingresso è aperto al pubblico.