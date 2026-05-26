Domenica 31 maggio alle 18,15 al teatro di Anghiari va in scena La Maiola
Domenica 31 maggio alle 18:15 al teatro di Anghiari si terrà lo spettacolo “La Maiola”, rappresentazione di 400 anni di processo a una strega valtiberina. La messa in scena ripercorre gli eventi storici legati al caso giudiziario avvenuto nel XVI secolo. La rappresentazione è dedicata a questa vicenda giudiziaria che ebbe luogo nella zona. L’ingresso è aperto al pubblico.
Arezzo, 26 maggio 2026 – D omenica 31 maggi o alle 18,15 al t eatro di Anghiari va in scena La Maiola, 400 anni di processo a una strega valtiberina. Un lab diretto da: Andrea Merendelli Con: Tomiwa Adewunmi, Ilaria Baglioni, Silvia Bartoccini, Eleonora Coleschi, Margherita Graziotti, Debora La Groia, Stefania Lucioli, Irene Magalotti, Giulia Mariotti, Massimo Mercati, Svetlana Mikova, Michele Minciotti, Silvia Pala, Francesca Piccini, Laura Senesi. Luci e suoni: Stefan Schweitzer. Si chiamava Lucrezia Verzaia, per tutti era la Maiola, dal nome del suo paese d’origine nel Montefeltro dove nacque nella prima metà del Cinquecento. Per anni... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Danza e mito: Antigone va in scena al Teatro Argentina dal 28 al 31 maggio
Leggi anche: Domenica con i pupi al teatro Kemonia: va in scena "La Francia sotto assedio"
Temi più discussi: Veneto, Il Pianzio: Cantine Aperte 2026 – 30 e 31 Maggio; GLI EVENTI DEL MOTOR VALLEY FEST: DAL 28 AL 31 MAGGIO 2026; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 21: Percorso, orari, altimetria 31 maggio, dove vedere | Ciclismo; Hippie Market ai Castelli Romani | 31 maggio - 2 giugno 2026.
Sabato 30 e domenica 31 maggio Cantine Aperte 2026 del Movimento Turismo del Vino, per vivere le cantine, le vigne, le storie dei territori, dalle alpi alla Sicilia #gusto #Italia su #DiRoma #vino #vini #wine #winelover #winelovers #winetasting #italy x.com
Domenica 31 maggio alle 18.00 Marco Damilano e Mario Del Pero dialogheranno a Castelfranco Emilia (MO)! Ingresso libero e gratuito con possibilità di prenotazione disponibile, insieme a tutte le informazioni sul dialogo, sul sito di Pandora Rivista e al link i facebook
Concerti a Bologna | Da Lunedì 25 Maggio a Domenica 31 Maggio reddit
Scioperi 25-31 maggio, 14 stop in una settimana: calendario, orari e possibili disagiNella settimana tra il 25 e il 31 maggio si terranno una serie di scioperi in tutta Italia, ma la giornata a maggior rischio sarà il 29 ... quifinanza.it
Gorizia, sciopero della Polizia Locale il 31 maggioIl sindacato S.A.Po.L. FVG ha proclamato uno sciopero di 24 ore della Polizia Locale di Gorizia per domenica 31 maggio 2026, che coinvolgerà l’intero Corpo. Alla base della protesta, secondo ... rainews.it