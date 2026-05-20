Danza e mito | Antigone va in scena al Teatro Argentina dal 28 al 31 maggio

Dopo il debutto in prima mondiale al Teatro Ostia Antica Festival lo scorso anno, torna in scena dal 28 al 31 maggio al Teatro Argentina, Antigone, una sinfonia di danza e parole firmata dal talento norvegese Alan Lucien Øyen, visionario coreografo all’avanguardia nella reinvenzione dei linguaggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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