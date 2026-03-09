Domenica con i pupi al teatro Kemonia | va in scena La Francia sotto assedio

Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, ecco il primo appuntamento della rassegna Domenica con i pupi al teatro Kemonia, in collaborazione con Franco Cuticchio figlio d’arte. Il 15, 22 e 29 marzo alle 11.30 andrà in scena La Francia sotto assedio. A Parigi, l’imperatore Carlo Magno è preoccupato per l’assedio del terribile esercito barbaro guidato dal re africano Miriante. In assenza di Orlando, sarà Rinaldo a condurre la battaglia. Al primo assalto, questi affronta Miriante e lo costringe a cercare riparo nel bosco. Mente insegue il re in fuga, Rinaldo si imbatte in un terribile serpente velenoso che fa sì che Miriante riesca a fuggire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

