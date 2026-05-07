Napoli 7 arresti per tentato omicidio | in manette anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo

Nella notte, sette persone sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, in relazione a un episodio di violenza. Tra gli arrestati anche il figlio di una nota tiktoker. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari, che coinvolgono più soggetti, tutti accusati di aver agito con modalità riconducibili a un metodo mafioso. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'episodio.

(Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate nella notte dalla Polizia perché ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Portamedina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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