Due insegnanti sono stati aggrediti e picchiati con bastoni all’esterno di una scuola a Parma. Un video mostra un docente che arretra mentre alcuni studenti, di origine magrebina, si avvicinano e lo circondano. Dopo pochi secondi, si assiste a un inseguimento, con le mani che lo afferrano, e alla sua caduta a terra, accompagnata da urla e schiamazzi. L’incidente si è verificato poco dopo l’uscita dalla scuola, coinvolgendo più studenti in un episodio di violenza.

Un professore arretra mentre alcuni ragazzi magrebini gli stanno addosso. Pochi istanti, poi l’inseguimento, le mani, la caduta, le urla. Nel video girato al parco ex Eridania, vicino all’Itis Leonardo da Vinci di Parma e non lontano dal Parco Falcone e Borsellino, la scena dura poco ma basta a restituire la gravità dell’episodio: due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori dall’istituto. È accaduto ieri, in un’area verde che da tempo residenti, famiglie e ragazzi descrivono come una zona difficile, segnata da minacce, rapine, agguati e presenze giovanili che incutono timore. Il filmato, già circolato in alcune chat e sul web, è stato poi pubblicato sui social dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi e rilanciato anche dal sindacato degli insegnanti Gilda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maranza contro due insegnanti a Parma: prof picchiati e presi a bastonate fuori dalla scuola (video)

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