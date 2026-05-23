Un insegnante è stato picchiato e preso a bastonate da alcuni studenti fuori da una scuola a Parma. In un video si vede il docente arretrare mentre alcuni ragazzi si avvicinano, poi l’inseguimento, le mani che lo colpiscono, la caduta e le urla. Crosetto ha commentato che ci saranno conseguenze dure.

Un professore arretra mentre alcuni ragazzi magrebini gli stanno addosso. Pochi istanti, poi l’inseguimento, le mani, la caduta, le urla. Nel video girato al parco ex Eridania, vicino all’Itis Leonardo da Vinci di Parma e non lontano dal Parco Falcone e Borsellino, la scena dura poco ma basta a restituire la gravità dell’episodio: due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori dall’istituto. È accaduto ieri, in un’area verde che da tempo residenti, famiglie e ragazzi descrivono come una zona difficile, segnata da minacce, rapine, agguati e presenze giovanili che incutono timore. Il filmato, già circolato in alcune chat e sul web, è stato poi pubblicato sui social dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi e rilanciato anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maranza contro gli insegnati a Parma: prof picchiati e presi a bastonate fuori dalla scuola. Crosetto: “Conseguenze dure” (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maranza contro due insegnanti a Parma: prof picchiati e presi a bastonate fuori dalla scuola (video)

Parma: due docenti aggrediti da baby gang, Crosetto: "Conseguenze siano dure"È stato pubblicato online il video dei due professori accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e...

Studenti maranza accerchiano e picchiano docente al parco tra le risate: Ti faccio saltare la testa, il video è viraleSdegno per quanto accaduto in un parco di Parma. Come riporta Il Giornale, un gruppo di studenti cosiddetti maranza, che spesso si rendono protagonisti di atti violenti, hanno aggredito e picchiato ... tecnicadellascuola.it

L'ombrello del don contro i maranzaL'episodio risale a due anni fa, ma il video è diventato virale solo negli ultimi giorni. La sequenza in questione vede monsignor Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo (Udine), brandire un ombrello ... ilgiornale.it