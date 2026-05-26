Docenti e genitori Floris | Una volta la madre chiedeva in che cosa hai preso poco ora chiede chi ti ha dato quel voto così basso

Giovanni Floris ha commentato il cambiamento nelle domande dei genitori, passando da richieste su materie a chi ha assegnato voti bassi. La sua riflessione, fatta durante una trasmissione televisiva, non riguarda i problemi scolastici tradizionali, ma un aspetto più insidioso. Ha evidenziato come oggi i genitori siano più interessati a individuare chi abbia dato un voto basso piuttosto che capire cosa si possa migliorare.

Non è la solita invettiva contro i banchi vuoti o le tracce della maturità. Giovanni Floris, ospite di Corrado Augias su La 7, ha provato a scardinare un meccanismo più profondo. Quello che rende un Paese incapace di capirsi. “Non riusciamo a comprendere le cose perché non abbiamo in testa le categorie che ci aiutano”, ha detto. E ha subito precisato: non parlava di titoli di studio. “È più l’incapacità di comprendere e di farsi comprendere”. La differenza, per Floris, è la prima a saltare. E salta perché abbiamo smesso di credere che lo strumento intellettuale serva a qualcosa. “Abbiamo perso la fiducia che studiando le cose le possiamo capire”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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