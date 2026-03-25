Milan ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione

In vista della partita tra Napoli e Milan, si torna a parlare della scelta di mercato fatta in estate, quando il club ha deciso di acquistare Nkunku invece di Hojlund. Questa decisione ha avuto un impatto sulla rosa e sulle strategie della squadra, suscitando discussioni tra tifosi e analisti. Ora, con l’inizio della stagione in corso, Nkunku si trova sotto i riflettori per un’ultima occasione di dimostrare il suo valore sul campo.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' propone un approfondimento sull'attacco del Milan in vista della sfida contro il Napoli. Il mancato affondo dei rossoneri per Hojlund la scorsa estate ha segnato profondamente la stagione delle due squadre: gli azzurri si sono mossi rapidamente dopo l'infortunio di Lukaku e hanno chiuso per 6 milioni di prestito e 44 di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions. Un incrocio che continua ad alimentare qualche rimpianto. Sfumato Hojlund, il Milan ha virato su Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea per 37 milioni. Con Leao non al meglio, il francese ha buone possibilità di partire titolare al fianco di Pulisic nel match del 'Maradona'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione Articoli correlati Leggi anche: Blanco è cambiato, il cantante ha preso una decisione che dimostra quanto sia cresciuto: la scelta inaspettata Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunqueMilan, Maignan ha firmato da poco il rinnovo di contratto con i rossoneri legandosi praticamente a vita con il Diavolo. Altri aggiornamenti su Milan ti ricordi di quando hai preso... Temi più discussi: Milan, ti ricordi Kerkez? Guarda il suo gol dopo l'errore clamoroso di Dunk; Ti ricordi… Dejan Savi?evi?, il Genio che ad Atene piegò il Dream Team di Cruijff con un pallonetto impossibile; Dal trasferimento di Ricci ai ricordi di D’Aversa: tutti gli ex di Milan-Torino; Una cartolina di ricordi che unice tutti i protagonisti. Milan, ti ricordi l'ex presidente Yonghong Li? Il Tribunale di Hong Kong l'ha dichiarato fallito, aveva debiti per 250 milioni di euroUn solo anno al timone del Milan, senza peraltro lasciare il segno e, anzi, suscitando parecchi dubbi sulla natura dell’operazione che nella primavera del 2017 lo vide porre fine all’epopea ... calciomercato.com Milan, ti ricordi di Boniface e Harder? Come stanno andando i due rimpianti sul mercatoSono stati inseguiti a lungo dal Milan, che in loro aveva individuato le soluzioni – non necessariamente l'una alternativa all'altra – per completare il reparto d'attacco prima di virare con decisione ... calciomercato.com Leon #Goretzka è un obiettivo concreto del #Milan qualora i centrassero la qualificazione in Champions League Milan Nel Cuore - facebook.com facebook Milan, parte la campagna rinforzi: Castro e Goretzka i primi obiettivi #milan #castro #goretzka x.com