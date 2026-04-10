Francesco Moser ha parlato della sua nipotina, nata nell’ottobre del 2025, riferendosi a lei con due nomi diversi. Ha spiegato di ricordare un nome in alcune occasioni e un altro in altre, aggiungendo che al momento la bambina non comprende la situazione e non sa come venga chiamata. Le sue parole sono state riportate da un’intervista pubblicata sulla rivista Oggi.

“Ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro. Non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”: a parlare a Oggi è Francesco Moser che si riferisce alla sua nipotina, Clara Isabel, nata nell’ottobre del 2025. La figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si trova ora in Argentina per passare del tempo assieme ai nonni materni. E il nonno paterno, 74 anni, ammette di non essere “tenero”, ma chissà che invece non si proprio il contrario. “Veniva anche il bambino della Belén”. La famiglia di Cecilia è stata ospite molte volte dall’ex campione, a Trento: “Sono stati qui tante volte, veniva anche il bambino della Belén. Lo portavano su i nonni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia nipotina? Ha due nomi. Una volta mi ricordo uno, una volta l’altro. Non capisce adesso, cosa la chiamo?”: così Francesco Moser su Clara Isabel

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