Docenti aggrediti a Parma Schettini | Quando eravamo studenti a casa succedeva il casino se anche alzavamo la voce coi professori
Due docenti sono stati aggrediti negli ultimi giorni a Parma. Schettini commenta: “Quando eravamo studenti a casa succedeva il casino se anche alzavamo la voce coi professori”. Nel suo video sui social, aggiunge: “Fa malissimo commentare quello che è successo”. Non sono stati forniti dettagli sugli autori o sulle circostanze dell’aggressione.
“Fa malissimo commentare quello che è successo qualche giorno fa.” Con queste parole Vincenzo Schettini apre il suo reel sui social, in seguito ai fatti di Parma. L’insegnante insiste su quanto sia doloroso dover guardare le immagini di colleghi umiliati e feriti da un gruppo di giovani visibilmente divertiti dalle proprie azioni. Di fronte a comportamenti di tale gravità, il professore rifiuta l’uso di termini edulcorati per descrivere i ragazzi coinvolti. Schettini, infatti, si esprime in modo perentorio definendo i responsabili del gesto: “Questi non possono essere chiamati studenti, ragazzi. Questi sono delinquenti.” Lo sgomento nasce proprio dall’atteggiamento tenuto dai giovani durante l’episodio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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