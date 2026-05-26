Docenti aggrediti a Parma Schettini | Quando eravamo studenti a casa succedeva il casino se anche alzavamo la voce coi professori

Notizia in breve

Due docenti sono stati aggrediti negli ultimi giorni a Parma. Schettini commenta: “Quando eravamo studenti a casa succedeva il casino se anche alzavamo la voce coi professori”. Nel suo video sui social, aggiunge: “Fa malissimo commentare quello che è successo”. Non sono stati forniti dettagli sugli autori o sulle circostanze dell’aggressione.