Oro Saiwa festeggia 70 anni di attività nel settore industriale, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. La celebrazione si inserisce in un evento che mette in risalto le eccellenze italiane nel campo della produzione. La ricorrenza sottolinea il lungo percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, che da sette decenni opera nel settore, mantenendo il suo ruolo di riferimento nel mercato nazionale.

Roma, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, Mondel?z Italia, azienda di riferimento nel settore alimentare, celebra con Oro Saiwa sette decenni di tradizione italiana con un evento istituzionale presso il Senato della Repubblica Italiana, promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio, dal titolo 'Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana'. L'occasione ha riunito istituzioni, filiera agricola e ricerca, per un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari, nonché sul loro impatto nel sistema economico e il ruolo della sostenibilità come leva di competitività per il Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Italy: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale

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