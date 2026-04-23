Nella giornata di oggi sono stati effettuati controlli nelle attività produttive di un'azienda di lavorazione del marmo, situata nel territorio. Durante le verifiche, è emerso che l’azienda operava senza aver ottenuto le autorizzazioni ambientali richieste dalla legge. Per questo motivo, le autorità hanno proceduto con il sequestro dell’attività e delle attrezzature coinvolte. L’intervento rientra in una serie di controlli mirati a verificare la conformità delle imprese alle norme vigenti.

Controlli serrati sulle attività produttive del territorio: scatta il sequestro per un’azienda di lavorazione del marmo risultata priva delle necessarie autorizzazioni ambientali. È quanto emerso al termine di un’ispezione congiunta dei Carabinieri Forestali di Marcianise e della Polizia Locale di Teverola. I militari dell’Arma hanno effettuato l’accesso presso uno stabilimento con sede operativa nell'agro di Teverola, riconducibile a una società attiva nella lavorazione della pietra. Durante il sopralluogo, l’impianto è risultato suddiviso in tre aree, tutte caratterizzate dalla presenza diffusa di una coltre di polveri biancastre, verosimilmente derivanti dal ciclo produttivo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Teverola, azienda di lavorazione del marmo senza autorizzazioni: scatta il sequestro

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