Officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità scatta il sequestro

Durante un controllo mirato a verificare il rispetto delle normative ambientali, sono stati individuati un'officina operante senza autorizzazioni e un deposito di rifiuti privi di documentazione di tracciabilità. L'ispezione ha portato al sequestro di entrambe le aree e alla sospensione temporanea delle attività. Le autorità hanno confermato che l'attività era condotta senza rispettare le norme di legge e senza adeguate autorizzazioni.

Un controllo ispettivo nato per verificare il rispetto di precedenti prescrizioni ambientali ha portato alla scoperta di un’attività del tutto irregolare. È accaduto nel pomeriggio, quando i Carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno acceso i riflettori su un’area di quel centro già.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Discarica abusiva e officina illegale, scatta il sequestroI carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva e un'officina non autorizzata in contrada... Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Officina abusiva per auto: tre denunciati e multe per 16mila euro; Curtatone, il cortile di una casa trasformato in discarica: trovati anche rifiuti pericolosi. Area sequestrata; Curava le mediazioni immobiliari per l'agenzia con tanto di provvigioni: era abusivo; Agrigento, scoperte discarica e officina non autorizzate. Villa Literno, officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità: scatta sequestroVilla Literno (Caserta) - Un controllo ambientale si trasforma in un intervento ben più rilevante: dietro la verifica sul corretto smaltimento dei rifiuti ... pupia.tv Blitz ad Agrigento: sequestrati discarica abusiva e officina fantasmaIn breve, un’operazione congiunta ha svelato una grave situazione di degrado ambientale ad Agrigento. Un’area di vasta estensione, situata in Contrada Caltafaraci, era stata trasformata in una vera e ... ecodisicilia.com Verinews.it Verinews.it Rifiuti speciali, scarichi nel terreno e officina abusiva: scoperta maxi discarica ad Agrigento - facebook.com facebook