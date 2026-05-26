Disposto il dissequestro della Kemipol di Scerne di Pineto dopo il devastante incendio
Il tribunale di Teramo ha disposto il dissequestro dello stabilimento Kemipol di Scerne di Pineto. La decisione arriva dopo un incendio che aveva causato danni all'impianto. La procedura di sequestro era stata adottata in precedenza e ora è stata revocata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o ulteriori misure.
È stato disposto, da parte del tribunale di Teramo, il dissequestro della Kemipol di Scerne di Pineto, in provincia di Teramo. «Accogliamo con soddisfazione il provvedimento del tribunale di Teramo, che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di accertamento dei fatti e di ripristino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Si parla di: Disposto il dissequestro della Kemipol di Pineto: Venute meno le condizioni che avevano reso necessario il provvedimento cautelare.
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