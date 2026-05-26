Disposto il dissequestro della Kemipol di Scerne di Pineto dopo il devastante incendio

Notizia in breve

Il tribunale di Teramo ha disposto il dissequestro dello stabilimento Kemipol di Scerne di Pineto. La decisione arriva dopo un incendio che aveva causato danni all'impianto. La procedura di sequestro era stata adottata in precedenza e ora è stata revocata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o ulteriori misure.