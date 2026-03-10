Riapre il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta dopo l’incendio devastante

Il mercato di via Metastasio a Fuorigotta riapre dopo essere stato chiuso a causa di un incendio che ha causato danni significativi. I lavori di ripristino sono stati completati e le attività sono riprese regolarmente. La riapertura è stata annunciata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno verificato la sicurezza dell’area. La struttura è tornata operativa per commercianti e clienti.

Riapre il Mercato di Via Metastasio a Fuorigrotta. A seguito delle operazioni di bonifica e un accurato sopralluogo, il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta è ufficialmente tornato operativo. L'apertura, avvenuta dopo un attento lavoro di pulizia, segna una ripresa significativa per l'attività commerciale e per i residenti della decima municipalità di Napoli. La decisione di riaprire il mercato è stata presa dopo un incontro tra gli assessori Teresa Armato e Antonio De Iesu, il personale della polizia municipale e rappresentanti di ASIA e Napoli Servizi. Questi ultimi hanno collaborato attivamente per garantire la sicurezza dell'area e il rapido ripristino delle condizioni di operatività.