Ex Fanesi il Comune di Falconara vince il ricorso al riesame Disposto il dissequestro della struttura

Il Comune di Falconara ha ottenuto la revoca del sequestro sull'ex garage Fanesi, che ora può essere nuovamente utilizzato. La decisione riguarda l'edificio che il Comune sta ristrutturando con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La struttura, situata nel centro della città, sarà riqualificata per diventare un polo multifunzionale. La disposizione è stata presa a seguito di un ricorso al riesame presentato dal Comune.

FALCONARA - È stato disposto il dissequestro immediato dell'ex garage Fanesi, l'edificio che il Comune di Falconara sta recuperando per trasformarlo in un polo multifunzionale nel cuore della città grazie a fondi PNRR. La decisione è stata presa oggi dai giudici del tribunale del Riesame, dopo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Dissequestro per un locale notturno: il Riesame annulla il provvedimento del GipTempo di lettura: 2 minutiSi chiude con un esito favorevole per la difesa la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il locale “Wega” di Pietrelcina. Accolto il ricorso al Riesame, dissequestrata attività di autonoleggioIl tribunale del riesame di Napoli ha accolto il ricorso, presentato dall’avvocato Bernardo Diana, e disposto il dissequestro dell’attività di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Falconara, approvato nuovo regolamento Tari. Falconara, l’ex garage Fanesi è sotto sequestro: «Per il Comune era sempre tutto ok»«Come Partito Democratico e Cittadini in comune – affermano Lara Polita di CiC e Laura Luciani del Pd - grazie alla tempestiva azione intrapresa dai gruppi consiliari, abbiamo depositato ... corriereadriatico.it Falconara, principio di incendio nello stabilimento Api. Il Comune: «Situazione sotto controllo»FALCONARA - Un principio di incendio si è verificato nello stabilimento Api di Falconara. A darne notizia è il Comune attraverso un comunicato diffuso sui social. Secondo quanto riferito ... corriereadriatico.it