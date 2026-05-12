Negli ultimi anni, le automobili sono diventate sempre più tecnologiche e connesse, integrando sistemi digitali avanzati. Questa evoluzione, se da un lato offre numerosi vantaggi, dall’altro apre nuove vulnerabilità. Secondo alcune stime, i danni causati da attacchi informatici alle vetture e alla filiera dell’automotive potrebbero raggiungere i 20 miliardi di dollari. Le minacce provenienti dagli hacker rappresentano un rischio crescente per il settore.

Gli “effetti collaterali” della crescente digitalizzazione e connettività delle auto rischiano di essere particolarmente costosi per l’industria del settore. Solo in relazione alla produzione, secondo lo studio “ Automotive Cyber Security ” realizzato dal Center of Automotive Management in collaborazione con Cisco che cita un’analisi di VicOne, nel 2025 le intrusioni informatiche sono costate 20 miliardi di dollari, venti volte in più rispetto ad appena tre anni fa. Le auto definite dal software possono venire “attaccate” su diversi fronti, anche se – riferisce l’analisi – i problemi riguardano principalmente i fornitori di secondo o terzo livello.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto hi-tech, l’incubo hacker vale 20 miliardi di dollari. Nel mirino la filiera

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