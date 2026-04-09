Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi | la filiera del legno vale 52 miliardi I numeri di un evento planetario

Il Salone del Mobile di Milano torna nel calendario tra il 21 e il 26 aprile presso Fieramilano Rho, in un momento di incertezza geopolitica. La manifestazione, considerata uno degli eventi più importanti nel settore del design e dell’arredamento, riunisce espositori e visitatori da tutto il mondo. La filiera del legno, che vale circa 52 miliardi di euro, rappresenta uno dei settori principali coinvolti nella rassegna.

Milano, 9 aprile 2026 – Conto alla rovescia con il fiato sospeso per il Salone del Mobile di Milano che parte, dal 21 al 26 aprile, a Fieramilano Rho, con uno scenario geopolitico che è a dir poco complesso. Ma la macchina regge, la biglietteria “tiene il passo con i due anni scorsi, con gli Stati Uniti che sono saliti al quinto posto nell’acquisto” mentre ai primi posti “sono tornati i cinesi, seguiti dal Brasile ”, dice Maria Porro, presidente del Salone del Mobile. La filiera chiude nel 2025 con un fatturato alla produzione di 52,2 miliardi ”, sottolinea Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo Eventi. Resta un appuntamento strategico “per le imprese di ogni dimensione, non esiste alternativa fisica, digitale o show room capace di offrire la stessa concentrazione di opportunità e visibilità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi: la filiera del legno vale 52 miliardi. I numeri di un evento planetario Salone del Mobile 2026, Intesa Sanpaolo supporta il design e la filiera del Made in ItalyIntesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema... Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Temi più discussi: Frecciarossa è il Treno Ufficiale del Salone del Mobile.Milano; Salone del Mobile, una bussola per le aziende in tempi di incertezza; Salone del Mobile, alcune disdette di espositori per la guerra in Iran. Ma i biglietti venduti sono ai livelli degli anni scorsi; Anteprima Milano Design Week 2026: guida ai trend e alle zone. Il Salone del Mobile sfida la guerra: biglietti in crescita, molti venduti negli UsaAd animare lo spazio in Fiera ci saranno quattro mostre. Previsto anche un programma di incontri ed eventi con archistar e col mondo del design ... milano.repubblica.it Il Salone del Mobile non conosce crisi, biglietti e poche disdetteLa crisi internazionale, con la guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente, non impatta il Salone del Mobile che si prepara al taglio del nastro il 21 aprile alla Fiera di Milano Rho. (ANSA) ... ansa.it Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile, sostegno al design Made in Italy tra finanza, innovazione e mercati globa x.com Dopo la notizia della tregua in Iran tirano un sospiro di sollievo anche gli addetti del settore del mobile. Tra due settimane a Milano al via il Salone con qualche disdetta, ma anche un aumento dei biglietti venduti all'estero. Servizio di Federico Simonelli https:// - facebook.com facebook