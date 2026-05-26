Dispersione scolastica | strumenti pratici e strategie per docenti nel progetto europeo SCIREARLY per ridurre l’abbandono

Quasi il 10% dei giovani europei tra i 18 e i 25 anni abbandona gli studi prima del completamento, secondo dati della Commissione Europea. Il rischio di dispersione scolastica è più elevato tra chi proviene da contesti svantaggiati. In risposta, un progetto europeo chiamato SCIREARLY propone strumenti pratici e strategie per i docenti, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno e favorire il percorso formativo degli studenti. I dati sono disponibili sulla European School Education Platform.

Quasi il 10% dei giovani europei tra i 18 e i 25 anni lascia gli studi prematuramente. I dati, consultabili sulla European School Education Platform della Commissione Europea, evidenziano un rischio maggiore per chi proviene da contesti svantaggiati. Per contrastare il fenomeno, il programma Horizon Europe ha finanziato il progetto SCIREARLY. Svoltosi tra il 2022 e il 2025 in dieci nazioni, il piano ha studiato soluzioni pratiche per supportare gli alunni a rischio e arginare la dispersione. Il rischio di insuccesso e di abbandono scolastico sfocia spesso in conseguenze pesanti sul lungo periodo, tra cui disoccupazione e isolamento. La ricerca condotta sul campo ha permesso di individuare quattro principi fondamentali, illustrati sul sito ufficiale del progetto, per costruire un ambiente di apprendimento favorevole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ritiro sociale e hikikomori a scuola: segnali e strategie di intervento | Con dott.ssa Nadia Trecca

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