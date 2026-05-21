Da 112mila a 235mila | i docenti di sostegno raddoppiano in dieci anni E sulla dispersione scolastica nel 2025 abbandono all’8,2% sotto soglia Ue

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni il numero di docenti di sostegno è passato da circa 112.000 a oltre 235.000, segnando un raddoppio. Nel frattempo, i dati indicano che nel 2025 l’abbandono scolastico si attesterà all’8,2%, sotto la soglia fissata dall’Unione Europea. La scuola sta modificando il suo approccio verso l’inclusione, ma ancora molti studenti, in particolare quelli più vulnerabili, lasciano l’istruzione prima di completarla.

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La scuola cambia volto sul fronte dell’inclusione, ma continua a perdere per strada troppi studenti, soprattutto tra i più fragili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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