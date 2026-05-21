Da 112mila a 235mila | i docenti di sostegno raddoppiano in dieci anni E sulla dispersione scolastica nel 2025 abbandono all’8,2% sotto soglia Ue
Negli ultimi dieci anni il numero di docenti di sostegno è passato da circa 112.000 a oltre 235.000, segnando un raddoppio. Nel frattempo, i dati indicano che nel 2025 l’abbandono scolastico si attesterà all’8,2%, sotto la soglia fissata dall’Unione Europea. La scuola sta modificando il suo approccio verso l’inclusione, ma ancora molti studenti, in particolare quelli più vulnerabili, lasciano l’istruzione prima di completarla.
La scuola cambia volto sul fronte dell’inclusione, ma continua a perdere per strada troppi studenti, soprattutto tra i più fragili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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