Il parroco del paese ha invitato i cittadini a non votare, mentre altri hanno incoraggiato a recarsi alle urne. La disputa ha evitato che Recoaro Terme finisse sotto commissariamento. Le terme, circondate da un parco di 22 ettari e con acque minerali, si trovano tra le Piccole Dolomiti. La cittadina conta circa 6.000 abitanti e si trova in una posizione geografica suggestiva.

Le terme immerse in un parco di 22 ettari, le acque minerali, sullo sfondo le Piccole Dolomiti. Si può legittimamente pensare che ai circa 6mila abitanti di Recoaro Terme sarebbe potuta andare peggio. Anche perché al centro montano costruito in quella che è stata denominata Conca di Smeraldo sono stati destinati ben 20 milioni di euro dal Piano Nazionale Borghi, cioè dal Pnrr. Eppure. Sì, perché come vuole l’antico adagio: chi ha i denti non ha il pane, e viceversa. E qui, nel Comune in provincia di Vicenza, forse a mancare sono i primi. E questa, legata alle Comunali del 24-25 maggio, è la storia di Recoaro Terme. Il sindaco uscente, Armando Cunegato, presenta la propria lista per il voto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Disertate il voto”. “No, andate alle urne”. Contro l’ex sindaco si schiera il prete, e Recoaro Terme si salva dal commissariamento

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