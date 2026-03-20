Le ragioni del Sì | Andate alle urne senza pregiudizi

Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum che riguarda la riforma costituzionale della giustizia. Gli elettori sono chiamati a votare per approvare o respingere le modifiche proposte, che riguardano vari aspetti del sistema giudiziario. La consultazione si svolge in un momento in cui l’attenzione pubblica è rivolta a questa importante decisione democratica.

Il 22 e 23 marzo si svolgerà la consultazione referendaria per approvare o meno la riforma costituzionale della giustizia. Essa si sostanzia in tre punti fondamentali: introduzione della ‘ separazione delle carriere ’ fra pubblici ministeri e giudici – divisione dell’attuale C.S.M. in due distinti C.S.M., uno per i Giudici e l’altro per i Pubblici Ministeri, i cui membri saranno estratti a sorte, ferma restando la netta predominanza della componente togata rispetto alla componente laica – attribuzione della potestà disciplinare sui magistrati ad un nuovo organo, l’Alta Corte Disciplinare, anche questa in larga parte composta da magistrati. La riforma ha la finalità di allineare l’Italia alle altre democrazie liberali, rafforzando il principio di terzietà del giudice sancito dall’art. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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