A Figline e Incisa Valdarno, nel fiorentino, il Partito Democratico ha scelto David Ermini, già vicepresidente del Csm, come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Tuttavia, Casa Riformista si oppone alla candidatura e si schiera contro questa decisione, accendendo così uno scontro politico tra le forze in campo. La disputa si concentra sulla presenza del rappresentante del Pd nella competizione elettorale locale.

A Figline e Incisa Valdarno (Firenze) le comunali vedranno in campo come candidato Pd David Ermini, già vicepresidente del Csm. Una scelta che però non ha convinto tutti i componenti del campo largo toscano: Iv-Casa Riformista, come riporta oggi La Nazione, ha scelto di schierarsi col Psi, indicando un nome alternativo a Ermini. Spiega il capogruppo di Iv-Casa riformista in Regione Francesco Casini: "Saremo un tassello importante nel radicamento territoriale del progetto politico" che riunisce riunisce gruppi civici, associazioni e forze politiche dell'area riformista. Sulla vicenda intervengono oggi i parlamentari del Pd Dario Parrini e Simona Bonafè. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pd candida Ermini a sindaco, Casa riformista si schiera contro. Si accende lo scontro

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