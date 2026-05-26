Un disastro: non ci sono altre parole per descrivere la stagione del Milan. Un anno sempre nei primi quattro posti, per poi perdere tutto nelle ultime dieci partite del campionato. La squadra di Allegri è crollata totalmente: il Diavolo ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. Il Milan si è sciolto e ha perso il vantaggio conquistato nella prima parte di stagione, uscendo con merito dalla zona Champions League. Per Gerry Cardinale e RedBird è l'ennesimo fallimento da quando ha preso in mano con costanza il Milan da Elliott. Guardiamo i risultati e i numeri che parlano chiarissimo: nella stagione 2022-23 (la prima di RedBird), il Milan è arrivato quarto a quota 70 punti (lontano 20 punti dal Napoli capolista). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Disastro di RedBird: in 4 anni, una sola qualificazione in Champions sul campo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allenatore Milan, se Allegri dovesse partire per RedBird una sola strada possibileIn vista delle recenti voci sul possibile trasferimento di Allegri a RedBird, il ruolo dell’allenatore del Milan rimane invariato, con l’allenatore...

A Roma sei anni di Friedkin: sei anni di nulla. Mai una qualificazione ChampionsA Roma, sono passati sei anni dall’arrivo di Friedkin, un periodo che secondo alcuni non ha portato risultati significativi.

Argomenti più discussi: Disastro Milan, sarà rivoluzione: il futuro di Allegri è in bilico. Tutti gli scenari; Disastro Milan, perde con il Cagliari e saluta la Champions; Milan, rivoluzione dopo il disastro: esonerato Allegri, via anche Furlani e Tare; Milan, che disastro.

Disastro di #RedBird, #Furlani, #Scaroni, #Moncada e #Ibrahimovi?. Pure di #Allegri. Disastro dei calciatori, molti scarsi, senza personalità e con ancora meno coglioni. #Cardinale che dice di voler vincere, o ci prende per il culo o è incapace. Direi entrambe. x.com

[Romano, Moretto] Massimiliano Allegri è a serio rischio di essere licenziato: sono in corso discussioni a Milano con Gerry Cardinale al comando. reddit