In vista delle recenti voci sul possibile trasferimento di Allegri a RedBird, il ruolo dell’allenatore del Milan rimane invariato, con l’allenatore che continua a guidare la squadra nonostante le speculazioni sul suo futuro. Le discussioni sul suo eventuale addio si fanno più insistenti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un cambiamento nella gestione tecnica. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Continua la stagione del Milan: i rossoneri arrivano da due sconfitte di fila in campionato, ma il destino resta nelle proprie mani. Il Diavolo ha ancora cinque punti di vantaggio sul Como quinto. In questi ultimi giorni si parla tanto del futuro in panchina di Massimiliano Allegri (qui le ultime novità di giornata): l'allenatore ha ancora un contratto in essere con il Milan e al momento è difficile pensare a uno scossone a fine stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Nel caso però in cui Allegri dovesse decidere di legarsi alla panchina della Nazionale italiana, il Diavolo si ritroverebbe un buco importante in panchina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allenatore Milan, se Allegri dovesse partire per RedBird una sola strada possibile

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