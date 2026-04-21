A Roma, sono passati sei anni dall’arrivo di Friedkin, un periodo che secondo alcuni non ha portato risultati significativi. In questo arco di tempo, la squadra non è riuscita a qualificarsi per la Champions League. Oggi sul Messaggero, in prima pagina sport, è stato pubblicato un articolo firmato da Alessandro Angeloni e Stefano Carina che analizza questa situazione.

C’è un bel pezzo oggi sul Messaggero, prima pagina dello sport. Lo firmano Alessandro Angeloni e Stefano Carina. È più che giornalismo. È una seduta collettiva di psicoterapia. Il quotidiano romano compie un’operazione sentimentalmente devastante per i tifosi romanisti: li piazza tutti davanti a uno schermo dove scorrono i sei anni di presidenza di Friedkin. Sei anni e nemmeno una qualificazione Champions. Manco per sbaglio. E ora, come scrive il quotidiano diretto da Roberto Napoletano, si allunga l’ombra del flop sul primo anno di gestione Gasperini che a lungo è stato trattato come una specie di santone e ancora è trattato con i guanti bianchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Roma sei anni di Friedkin: sei anni di nulla. Mai una qualificazione Champions

L’accordo impossibile tra Ranieri e Gasperini | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

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