Un bambino a Gaza è stato ucciso da un drone, mentre un ragazzo a Teheran è stato colpito da un cecchino. Entrambi gli eventi sono stati identificati grazie a algoritmi di intelligenza artificiale che distinguono le immagini dal rumore di fondo. La notizia evidenzia come la tecnologia venga impiegata per il riconoscimento di persone in situazioni di conflitto. La discussione riguardo ai limiti di disarmare l’intelligenza artificiale si concentra sulla presenza di sistemi automatizzati nel monitoraggio e nelle operazioni militari.

Un bambino muore a Gaza sotto un drone. Un ragazzo cade a Teheran sotto un cecchino. Un algoritmo li ha distinti dal rumore. Il Papa chiede di disarmare l’IA. È giusto. Resta da fare un passo. Lo scrive Leone XIV nella prima enciclica del suo pontificato, “Magnifica Humanitas”, pubblicata il 15 maggio 2026. Per la scuola, per la politica, per la ricerca, il messaggio è netto: «Disarmare l’IA significa sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva» (MH §110). Qui il magistero colpisce il bersaglio. Al §110 nomina monopoli, dominazione, contestabilità della macchina. Poi si arresta sulla soglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disarmare l’intelligenza artificiale non basta: c’è una mano dietro la macchina

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