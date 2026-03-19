Intelligenza artificiale e agenti | la nuova frontiera della collaborazione uomo macchina e la scuola

L’intelligenza artificiale sta entrando nelle scuole attraverso l’introduzione di agenti digitali che supportano studenti e insegnanti. Questi strumenti vengono utilizzati per facilitare l’apprendimento e gestire attività didattiche, segnando un cambiamento nel modo in cui si insegna e si impara. La presenza di queste tecnologie si fa sempre più evidente, modificando le dinamiche educative quotidiane.

L’intelligenza artificiale, sconosciuta e al tempo stesso intimamente presente, si è insinuata nella nostra quotidianità senza fare rumore. È nei nostri smartphone, nei motori di ricerca che anticipano le nostre domande, nei suggerimenti che orientano le nostre scelte, nei software che scrivono, calcolano, organizzano. Non è più un oggetto esterno da osservare con curiosità, ma una dimensione pervasiva che costituisce l’infrastruttura invisibile del nostro vivere digitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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