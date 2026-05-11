Il disagio giovanile tra silenzi distanze e possibilità | l’approfondimento di Pc Oltre

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio 2026 alle 10 si terrà un incontro promosso dall’associazione Piacenza Oltre, intitolato “Sotto la superficie – Il disagio giovanile tra silenzi, distanze e possibilità”. L’evento mira ad approfondire le problematiche legate alle difficoltà che incontrano i giovani, affrontando temi come i silenzi, le distanze e le opportunità di intervento. La discussione si svolgerà in una sede ancora da definire.

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L’associazione Piacenza Oltre promuove l’incontro “Sotto la superficie – Il disagio giovanile tra silenzi, distanze e possibilità”, in programma il 23 maggio 2026 alle ore 10.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Negli ultimi mesi il tema del disagio giovanile è entrato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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