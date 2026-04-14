Incontro formativo al Liceo Pizzi | riflessioni su disagio giovanile legalità e reati minorili

Nella mattina del 14 aprile, l'Aula Magna del Liceo Statale “Pizzi” di Capua ha ospitato un incontro formativo intitolato “Tra disagio ed illegalità: il ruolo delle sostanze nei reati minorili”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno discusso di temi legati al disagio giovanile, all’uso di sostanze e ai reati commessi da minorenni. La sessione ha previsto interventi e momenti di confronto diretto tra i presenti.

Si è svolto nella mattinata del 14 aprile, presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Pizzi” di Capua, un significativo incontro formativo dal titolo “Tra disagio ed illegalità: il ruolo delle sostanze nei reati minorili”, che ha coinvolto attivamente studenti e istituzioni in un momento di confronto.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Reati minorili, aumentano i casi gravi. «Disagio da intercettare precocemente» Manduria, al Liceo De Sanctis Galilei l’incontro pubblico: “Legalità è uso consapevole nel digitale”Si terrà giovedì 12 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Liceo “De Sanctis – Galilei” di Manduria, l’incontro pubblico dal... Temi più discussi: Architettura e Ambiente, l'architetto Mazza ospite della formazione scuola-lavoro al Liceo Artistico di Squillace; Rischio idrogeologico e Protezione Civile: all’I.I.S.S. L. Russo un evento formativo sull’importanza della prevenzione; La Scuola del futuro fa tappa al Liceo Battaglini; Marta Cartabia ospite al liceo Ferraris di Varese per parlare di Democrazia e Costituzione. Avellino, educazione ambientale al Liceo Scientifico P.S. Mancini: il progetto Legalità dei CarabinieriPresso il Liceo Scientifico Statale P. S. Mancini di Avellino, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, hanno sv ... irpinianews.it Marta Cartabia al liceo Ferraris di Varese: incontro su Costituzione e democraziaIl Liceo Scientifico Galileo Ferraris ospiterà giovedì 9 aprile 2026, dalle 11 alle 13, un incontro con l’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, già presidente della Corte costituzionale. laprovinciadivarese.it #AvisJesolo Nell'ambito del progetto del Tavolo di Comunità di cui facciamo parte anche noi, diamo visibilità a questo incontro formativo. Martedì 5 maggio, alle ore 21:00 al Teatro Vivaldi. Ingresso libero. Per quando si diventa genitori purtroppo non esist - facebook.com facebook