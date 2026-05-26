Disagi per la chiusura della Tangenziale la Regione richiama Anas

La Regione ha richiesto all'Anas di intervenire sulla chiusura della tangenziale di Modena, che ha causato numerosi disagi. I cantieri dell'opera, attesa da due decenni, sono stati criticati per il metodo adottato, ritenuto controproducente. La chiusura ha provocato rallentamenti e problemi alla viabilità locale. La Regione ha chiesto chiarimenti e misure per ridurre i disagi, senza specificare tempistiche o interventi immediati.

Troppi disagi per i cantieri della tangenziale di Modena. "L'opera è attesa da 20 anni, ma l'approccio è controproducente. Ho scritto ad Anas ed è intervenuta anche la Prefettura che ha convocato il Comitato operativo per la viabilità, con l'obiettivo di mitigare i disagi sulla circolazione". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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