Lavori in tangenziale per tre settimane interrogazione in Regione sui possibili disagi

In città si discute dei lavori in corso sulla tangenziale, che dureranno tre settimane. La chiusura di un tratto così esteso ha suscitato proteste da parte di cittadini e amministratori locali, preoccupati per i possibili disagi. La questione è arrivata in Regione, dove è stata presentata un’interrogazione per chiedere spiegazioni sulle modalità e sui tempi dell’intervento. La mobilità urbana si trova già sotto pressione a causa dell’elevato traffico quotidiano.

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