Lavori in tangenziale per tre settimane interrogazione in Regione sui possibili disagi

Da modenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città si discute dei lavori in corso sulla tangenziale, che dureranno tre settimane. La chiusura di un tratto così esteso ha suscitato proteste da parte di cittadini e amministratori locali, preoccupati per i possibili disagi. La questione è arrivata in Regione, dove è stata presentata un’interrogazione per chiedere spiegazioni sulle modalità e sui tempi dell’intervento. La mobilità urbana si trova già sotto pressione a causa dell’elevato traffico quotidiano.

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“E’ inconcepibile chiudere un tratto così lungo di tangenziale a Modena per tre settimane, in un contesto ormai altamente trafficato in cui ormai ad ogni ora è diventata un’impresa spostarsi in città”.Interviene così Vincenzo Paldino, consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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