Lavori stradali | scatta la chiusura della tangenziale Info e orari

Da giovedì 7 maggio alle 21:00 a venerdì 8 maggio alle 3:00, la tangenziale urbana di Arezzo sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra la rotonda della multisala e lo svincolo per l’autostrada. La chiusura è dovuta a lavori stradali notturni che interesseranno questa arteria. Durante il periodo, è previsto un servizio di deviazione e sono stati comunicati eventuali aggiornamenti sugli orari.

Lavori in notturna per Arezzo. Dalle 21:00 di giovedì 7 al termine dei lavori previsto per le 3:00 di venerdì 8 maggio è prevista la chiusura della tangenziale urbana in entrambi i sensi marcia nel tratto che va dalla rotonda della multisala cinematografica allo svincolo per l’autostrada.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate I lavori stradali fanno emergere una pericolosa infiltrazione sotto l'asfalto: scatta la chiusura urgenteL’Amministrazione Comunale di Bellaria segnala che, nel contesto dei lavori di routine per la manutenzione e la pulizia delle caditoie in via Ionio,... Bollate, domani i lavori per la voragine in via Piave, rischio chiusura della strada verso la Tangenziale NordSul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi … Novate milanese avvia il procedimento di variante... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via Solferino chiude al traffico: scatta l'ultima fase dei lavori a Novara; Strade colabrodo a Cappelle: scatta la segnalazione ufficiale del M5S a Salerno; Asfalto nuovo per le strade di Viterbo: l'elenco delle vie e l'orario dei cantieri; Statale 21, asfalto nuovo ad Aisone: scatta la chiusura nel centro abitato. Via Solferino chiude al traffico: scatta l'ultima fase dei lavori a NovaraNuovi marciapiedi e asfalto: via Solferino si prepara alla chiusura totale dall'13 maggio. Ecco come cambia la viabilità a Novara ... novaratoday.it Cosenza: asfalto nuovo dopo i lavori Enel, cambia la viabilitàRipristino del manto stradale in diverse vie cittadine. Scatta l'ordinanza per divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. Ecco le zone interessate. cosenzapost.it TRASVERSALE DI PIANURA: l'ANAS ha dato comunicazione per nuovi lavori stradali dal 04/05/2026 al 18/05/2026; nel tratto che va dai due svincoli di Funo di Argelato fino al casello autostradale. Il lavoro interesserà vari tratti di strada lunghi circa 100 metri, - facebook.com facebook #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com